Hernan Losada doet verrassende uitspraak voor clash tegen Anderlecht: “Ik geef ons nul procent kans”

Vlak voor de aftrap van de belangrijke wedstrijd van Beerschot tegen Anderlecht deed coach Hernan Losada een wel erg verrassende uitspraak. “Twee weken geleden hebben we geen enkele keer op het veld getraind, de voorbije week een aantal keer met 12. Er starten vandaag jongens die niet getraind hebben. Ik geef ons 0% kans.” Losada is overigens de enige van de Kielse technische staf die niet besmet is of was met corona.