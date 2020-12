Robert Lewandowski verkozen tot Speler van het Jaar op Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo beste speler van de eeuw

Robert Lewandowski is zondagavond op de Globe Soccer Awards in Dubai tot Speler van het Jaar uitgeroepen. De 32-jarige Poolse spits van Bayern München verschijnt voor het eerst op de erelijst. Cristiano Ronaldo, zes keer verkozen tot Speler van het Jaar (2011, 2014, 2016, 2017, 2018 en 2019), kreeg de trofee voor beste speler van de eeuw (2001-2020). Zaterdag werd Lewandowski nog maar als tweede voetballer ooit verkozen tot Europees Sporter van het Jaar.

Lewandowski haalde het in deze verkiezing van de European Club Association (ECA) en Vereniging van spelersmakelaars (EFAA) na een uitzonderlijk seizoen. Met Bayern München won hij de Champions League, de Duitse titel en de Duitse beker. In totaal vond de aanvaller vorig seizoen 55 keer de weg naar de netten. Hij werd topschutter in zowel de Bundesliga (34), Champions League (15) als DFB-Pokal (6). Dit seizoen zit Lewandowski over alle competities heen al aan 20 treffers.

De Poolse nummer 9 werd eerder dit jaar al verkozen tot FIFA Speler van het Jaar. Verder werd hij bekroond tot beste speler van Duitsland en tot UEFA Speler van het Jaar. De Gouden Bal wordt in dit uitzonderlijke coronajaar niet uitgereikt.

Bayern München viel verder nog in de prijzen als Club van het Jaar. Bayern-coach Hans-Dieter Flick werd uitgeroepen tot Coach van het Jaar, vijf jaar geleden was die prijs nog voor Marc Wilmots.

Pep Guardiola werd verkozen tot Coach van de Eeuw (2001-2020). Real Madrid is de Club van de Eeuw (2001-2020). Gerard Piqué en Iker Casillas kregen een award voor hun carrière.