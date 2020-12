Aanbod van Shanghai SIPG: kans blijft groot dat Ivan Leko naar China gaat

Hij wilde zondagnamiddag na de zege tegen Charleroi nog niks bevestigen, maar de kans is nog altijd groot dat Ivan Leko (42) naar China trekt. Het lucratieve aanbod dat de Antwerp-coach op zak heeft, is van topclub Shanghai SIPG.

De landskampioen van 2018, die het voorbije seizoen vierde werd, is een van de Chinese eersteklassers die op zoek is naar een nieuwe trainer – hoewel Vitor Pereira daar nu nog zit – en kwam bij Leko uit. “Ik ben intern open geweest over het aanbod. Maar ik weet nog niet wat ik beslis. We zullen zien wat morgen brengt. Wat moet gebeuren, zal gebeuren”, aldus Leko zelf.

Enkele van zijn spelers, zoals Ritchie De Laet en Pieter Gerkens, hadden na de match laten verstaan dat ze zijn vertrek zouden betreuren, maar die keuze wel zouden begrijpen. Daarmee geconfronteerd zei hij: “Dat bewijst waarom het voor mij zo’n moeilijke keuze ís.” Maar een club als Shanghai SIPG, waar de voorbije jaren dure Brazilianen als Oscar en Hulk actief waren, heeft echt wel veel te bieden.