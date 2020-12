Grote bezorgdheid om nieuwe coronamutatie, Britse wetenschappers vragen extra maatregelen

De nieuwe coronamutatie baart steeds meer wetenschappers zorgen. Vooral in het Verenigd Koninkrijk, waar de variant voor het eerst opdook, pleiten de experts voor verstrengde maatregelen. Zo willen ze de scholen gesloten zien, omdat het erop lijkt dat kinderen plots besmettelijker zijn dan voordien.

Twee weken geleden is VUI-202012/01, een nieuwe variant van het coronavirus, vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk. De gemuteerde versie is waarschijnlijk een stuk besmettelijker dan eerdere varianten, en dat baart steeds meer experts zorgen. Zo hebben wetenschappers van de Independent Sage-groep erop aangedrongen om alle regio’s van Engeland als ‘niveau 4’ te bestempelen, wat betekent dat alle niet-essentiële winkels, kappers en vrijetijds- en uitgaansgelegenheden moeten worden gesloten. Ook de scholen willen ze gesloten of op zijn minst ‘veiliger’ zien, omdat er steeds meer aanwijzingen zijn dat de nieuwe virusvariant bijzonder besmettelijk blijkt te zijn bij kinderen.

Eind vorige week werden 32.725 gevallen van de nieuwe variant gemeld, dat is een stijging van 46,6 procent ten opzichte van de week ervoor. De mutatie verspreidt zich dus in sneltempo over het hele land - en ondertussen ook in andere landen - maar vooral onder jongeren stijgt het aantal gevallen snel. “Vroege analyses leveren aanwijzingen op dat het een grotere neiging heeft om kinderen te infecteren”, aldus Neil Ferguson van het MRC Center for Global Infectious Disease Analysis. Al benadrukt de professor dat een link nog steeds wordt onderzocht en nog niet bewezen is dat kinderen effectief besmettelijker zijn bij deze variant van het virus.

In Zuid-Afrika is in oktober eveneens een virusvariant opgedoken die zich sneller lijkt te verspreiden dan andere varianten en die deze laatste lijkt te verdringen. De Zuid-Afrikaanse en Engelse variant zijn niet met elkaar verwant, wat ­erop wijst dat het coronavirus er zowel in ­Engeland als in Zuid-Afrika in geslaagd is om een betere enterhaak uit te vinden. Dat geeft aan dat zoiets nogmaals kan gebeuren, op andere plekken in de wereld.