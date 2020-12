Eén in plaats van twee spuitjes? Pierre Van Damme: “We bekijken alternatieve aanpak Quebec”

Pierre Van Damme, epidemioloog en lid van de task force die beslist over de vaccinatiestrategie tegen het coronavirus in ons land, kwam zondag in het VRT Journaal met een mogelijke oplossing om meer mensen sneller te kunnen vaccineren. Het systeem waar ook de Canadese provincie Quebec zich over beraadt, namelijk 1 dosis voor zoveel mogelijk mensen en pas de tweede dosis na bijvoorbeeld zes maanden toedienen.

Maandag start ons land met de eerste vaccinaties tegen Covid-19. Daarbij komen de bewoners van woonzorgcentra als eerste aan de beurt. Dit weekend raakte ook de verdere uitrol van vaccins bekend. Er is sprake dat de vaccinatie in de woonzorgcentra tot eind februari zou duren en dat vanaf maart het ziekenhuispersoneel en het personeel van de eerstelijnszorg aan de beurt zou komen, net als de tehuizen voor gehandicapten. Voor mensen met chronische ziektes en 65-plussers wordt gemikt op de maand mei.

Op sociale media kwam heel wat kritiek op de trage aanpak van ons land. Maar Van Damme nuanceert. Hij wijst erop dat als er meer vaccins beschikbaar kunnen zijn, we misschien wel sneller kunnen schakelen. Op Radio 1 gaf hij ook een sprankeltje hoop aan de jongeren. “De start van vaccinaties bij Belgische jongeren ligt momenteel ergens in de zomervakantie, maar we zouden er alles aan willen doen om dat te vervroegen, afhankelijk van de goedkeuring en de levering van vaccins”, aldus de epidemioloog.

Eén in plaats van twee spuitjes

In het Journaal voerde Van Damme nog een andere piste op, met name het systeem waar ook Quebec aan denkt. In de eerste plaats zoveel mogelijk mensen 1 dosis toedienen. De beschermingsgraad zou dan lager liggen (rond 40 à 50 procent volgens Canadese media, red.), maar men kan sneller de groepsimmuniteit doen aangroeien en mensen die op de wachtlijst staan, kan sneller iets worden aangeboden. Van Damme suggereerde zelfs dat op die manier voor de zomer de hele Belgische bevolking een eerste dosis kan krijgen. Hij ziet nog een ander voordeel: door deze strategie blijven er minder mensen over waar het virus kan gaan muteren, waarbij hij verwijst naar de Britse variant van het coronavirus die voor veel onrust zorgt. Uiteindelijk blijft het de bedoeling om nog een tweede dosis toe te dienen, maar dan bijvoorbeeld pas na zes maanden.

Van Damme bevestigt dat deze piste binnen de task force zal worden onderzocht. Een beslissing moet binnen de drie weken genomen worden, want dat is de deadline waarop de mensen van woonzorgcentra die maandag hun eerste dosis toegediend krijgen, een tweede spuitje zouden moeten ontvangen.