Het leek mission impossible, maar deze halve Belg hielp Trump in nauwelijks enkele maanden aan coronavaccins

Het leek een mission impossible, maar Moncef Slaoui (61) klaarde de klus: in nauwelijks enkele maanden tijd hielp hij de VS aan coronavaccins. Dat de Rode Duivels-fan een cruciale rol kreeg toebedeeld in operatie Warp Speed, was grotendeels te danken aan zijn Belgische jaren. “Ik zou ervoor betalen om het opnieuw te mogen doen.”

Hij is fan van de Rode Duivels, heeft een zoon in België en werkte jarenlang als vaccinonderzoeker in het Waals-Brabantse Rixensart. Na een bloeiende carrière in ons land was de halve Belg Moncef Slaoui ...