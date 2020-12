Anderlecht-watcher Jürgen Geril ziet Percy Tau kansen missen, maar zou hem toch niet zomaar terug naar Brighton sturen

Anderlecht komt de top vier binnen dankzij de zege tegen Beerschot. De hamvraag is echter: zal paars-wit Percy Tau (24) missen als hij in januari terugkeert naar Brighton&Hove? De Zuid-Afrikaan heeft best wat tegenstanders - ook nu miste hij weer enkele grote kansen - en toch zeggen wij volmondig: ja, Tau zal gemist worden.