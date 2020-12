Drie meisjes en twee vrouwen dood aangetroffen in huis in VS

In een woning in Atkins, in de Amerikaanse staat Arkansas, zijn vrijdagavond drie meisjes en twee vrouwen in de leeftijd van 8 tot 50 jaar dood aangetroffen. Volgens het bureau van de plaatselijke sheriff zijn de slachtoffers allemaal familie van elkaar, meldde ABC News. Sheriff Shane Jones gaat ervan uit dat de dader een van de doden is.

Agenten gingen ter plekke nadat een familielid de lichamen ontdekte en de politie inschakelde. Uit onderzoek bleek dat ze allemaal waren doodgeschoten. “Dit soort zaken is overal uitzonderlijk. We kunnen alleen maar bidden voor een familie die net is verwoest”, aldus Jones. Wat het motief is voor de schietpartij wordt nog onderzocht.

“Op dit moment denken we dat dit een op zichzelf staand incident is en we hebben niet het gevoel dat er nog gevaar is voor de lokale bevolking”, aldus de politie in een statement.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.