President Donald Trump weigert stimuleringspakket goed te keuren: miljoenen Amerikanen kunnen uitkering verliezen

President Donald Trump weigert nog steeds om zijn handtekening te zetten onder een wet over een nieuw stimuleringspakket. Daardoor dreigen miljoenen Amerikanen in de armoede terecht te komen omdat ze geen werkloosheidsuitkering meer zullen krijgen.

Zaterdag liep een eerdere steunregeling af voor Amerikanen die hun baan hebben verloren in de coronacrisis, maar op zondag heeft Trump nog steeds niet zijn handtekening gezet onder een nieuw economisch stimuleringsplan. Minstens 12 miljoen Amerikanen tasten daardoor in het duister. Nochtans had het parlement het steunpakket ter waarde van 900 miljard dollar na maanden van onderhandelingen wel degelijk goedgekeurd. Dat de president nu weigert te tekenen, heeft volgens zijn opvolger Joe Biden “verwoestende gevolgen”.

Trump vindt de wet op zijn beurt “een schande”. Hij wil dat de waarde van een steuncheque voor de meeste Amerikanen wordt verhoogd van 600 naar 2.000 dollar en dat “verspillende en onnodige elementen” uit de nota worden geschrapt.

Volgens de Amerikaanse arbeidsexpert Andrew Stettner van The Century Foundation is de wet wel degelijk “de enige reddingslijn die voorkomt dat miljoenen gezinnen in armoede vervallen”. “Zonder werkloosheidsuitkering of salaris zullen miljoenen gezinnen niet langer de middelen hebben om voedsel te kopen, hun huis of auto te behouden en belangrijke medicijnen te kopen”, klinkt het.