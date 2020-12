Politie ontving al bijna negentig tips in moordzaak juf Mieke

De federale gerechtelijke politie heeft na de Faroek-uitzending over de moord op zorgjuf Mieke Verlinden (59) al bijna negentig tips binnen gekregen, waar ze nu verder mee aan de slag kan. “Elke tip is waardevol en blijft welkom”, zegt het parket van Antwerpen.

Mieke Verlinden werd op 10 november dood aangetroffen door haar man in hun woning aan de Fabiolastraat in Noorderwijk (Herentals). Ze werd met 101 messteken om het leven gebracht. Zes weken later is er nog geen verdachte in beeld gekomen en tasten de speurders ook in het duister naar het motief voor de moord.

Daarom werd er afgelopen week een opsporingsbericht verspreid in het VTM-programma Faroek, want er zijn intussen wel enkele elementen die tot de identificatie van de dader kunnen leiden. Zo blijkt uit DNA-onderzoek dat er naar een man gezocht moet worden die bovendien orthopedische schoenen van het merk Finn Comfort draagt. Een schoenspoor van dat merk werd namelijk in de keuken aangetroffen.

De dader droeg vermoedelijk ook blauwe latex handschoenen, want een afgescheurd stukje werd nabij het slachtoffer teruggevonden. Er kan bloed van het slachtoffer op zijn kledij hebben gezeten en de dader heeft zichzelf ook verwond.

De speurders doen dan ook een oproep naar getuigen die in die periode iemand hebben opgemerkt met onverklaarbare verwondingen aan de hand en/of thuis is gekomen met bebloede kledij. Ook iedereen die weet heeft van een conflict - misschien één waar Mieke zich niet zelf bewust van was, op school of ergens anders - wordt gevraagd dit te melden via het gratis nummer 0800-30.300 of opsporingen@police.belgium.eu.