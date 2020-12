Medestandster Navalny vrijgelaten na 48 uur in Russische cel

Een medestandster van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny is opnieuw op vrije voeten nadat ze goed 48 uur in voorlopige hechtenis zat. Lyubov Sobol publiceerde zondagavond op Twitter een video van zichzelf op straat in Moskou. “Ik ben volledig onschuldig”, aldus de 33-jarige advocate tegenover de onafhankelijke televisiezender Dozjd. “Ik denk dat dit strafonderzoek tegen mij een wraak op Navalny is, hoe absurd dat ook mag klinken.”

Sobol werd vrijdagmorgen thuis opgepakt door de Russische politie, enkele dagen na het bekend worden van een telefoongesprek van Navalny met een agent van de Russische veiligheidsdienst FSB. De oppositieleider deed zich in dat gesprek voor als een lid van de Russische Nationale Veiligheidsraad en ontlokte hem dat de dissident in augustus werd vergiftigd via een van zijn onderbroeken.

Volgens de autoriteiten wordt Sobol vervolgd wegens huisvredebreuk en bedreiging met geweld. De activiste zou binnengedrongen zijn in de woning van een oude vrouw. Sobol ontkent. Zes keer is ze verhoord, zo stelde ze na haar vrijlating.

Sobol filmde kort na het bekend worden van het telefoongesprek van Navalny de politie-aanwezigheid aan de woning van de betrokken FSB-agent. Ze werd daarop opgepakt en veroordeeld tot een geldstraf, omdat ze zich volgens de officiële versie verzet had tegen de bevelen van een politie-agent.

De FSB heeft het telefoongesprek van Navalny met de geheim agent afgedaan als een “vervalsing” en een “provocatie”.