Dieter ziet op kerstavond levenswerk van drie generaties in vlammen opgaan: “Eerst mijn zoontje verloren, nu dit”

Maarkedal -

Het was een indrukwekkende verzameling van 120 oldtimers, vakkundig verzameld en gerestaureerd door drie generaties bevlogen mecaniciens. Aan die wagens sleutelen, bood troost na de dood van zijn zoontje Pieter (2,5), vertelt Dieter Avet. Op kerstavond zag hij de collectie in vlammen opgaan. 140 brandweerlui konden tachtig oldtimers niet meer redden. “Ons levenswerk is vernield, maar ik zal ook die tegenslag overwinnen.”