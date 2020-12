In Strombeek-Bever, een deelgemeente van het Vlaams-Brabantse Grimbergen, is zondagavond met bruut geweld een Proxy Delhaize-supermarkt overvallen. Daarbij werd de gerant door de twee overvallers zwaar toegetakeld met een mes.

Volgens de eerste berichten kreeg hij 6 à 7 messteken, onder meer in de rug. Hij is zwaargewond maar niet in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD ...