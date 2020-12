Hernan Losada: “Kalender is ongezond”

Na twee weken coro­namiserie slaagde Beerschot-coach Hernan Losada erin om toch een volwaardig elftal tussen de lijnen te krijgen, al tekende de Argentijn nog voor de aftrap voorbehoud aan. “We hebben vandaag 0 procent kans om te winnen”, klonk het. “Vorige week hebben we geen enkele veldtraining afgewerkt, deze week stonden we tot donderdag met amper twaalf man op het veld. Sommige jongens hebben voor deze wedstrijd zelfs niet met de groep getraind.”

Beerschot overleefde het halfuur nochtans zonder veel problemen, tot die bewuste penaltyfase de nederlaag inleidde. “Op basis van de kansen en de intensiteit verdiende Anderlecht te winnen”, was Losada eerlijk. “Die intensiteit konden wij vandaag geen negentig minuten brengen. Heel jammer. Of we nu klaar zijn voor die drukke kalender? Waarschijnlijk niet. Wij willen spelen, maar die drukke kalender is ongezond voor de spelers. Jammer dat daar niet op voorhand over is nagedacht. Misschien hadden we ook een seizoen zonder play-offs kunnen spelen.”