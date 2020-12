Ivan Leko boekt belangrijke (en in principe laatste) driepunter met Antwerp

Mbokani heeft Ivan Leko (42) een mooi a-dieu bezorgd bij Antwerp. Daar gaan we toch vanuit, want zelfs bij de Great Old hoorden ze al dat de Kroatische coach naar Shanghai SIPG trekt en ook in China klinkt het dat er al een akkoord is.

Even zag het er slecht uit voor Antwerp, dat vlak na rust op achterstand kwam na een ongelukkige owngoal van Seck. We moesten alweer de statistieken induiken. Drie competitiematchen op rij in eigen huis verliezen: dat was geleden van 2010. Maar zover lieten Ivan Leko en de spelers het niet komen. De coach bracht er snel drie verse krachten in en die maakten het verschil. Nadat Miyoshi het vuur had aangewakkerd, was het Juklerod die Benavente de gelijkmaker voorschotelde. Na de 1-1 volgde snel de 2-1. Mbokani was sneller op de bal dan doelman Penneteau, de spits bezorgde Leko een mooi a-dieu.

Want dat was het in principe toch: een afscheidszege. Zelfs het bestuur is er intussen van overtuigd dat Leko naar China zal vertrekken, en wel naar topclub Shanghai SIPG. De landskampioen van 2018, waar de Brazilianen Oscar en Hulk de voorbije jaren het mooie weer maakten, zette enkele weken geleden – na de goeie Europese prestaties van Antwerp – zijn zinnen op Leko, als vervanger van Vitor Pereira. Intussen liet een welingelichte Chinese bron ons weten dat er al een akkoord is en dus lijkt niets – behalve de financiële afwikkeling met de Great Old – een overgang nog in de weg te staan.

Nog rek op

Na de match lieten de spelers zich uit over een eventueel vertrek van Leko. Ze herhaalden wat aanvoerder Haroun ons al had verteld: dat het jammer zou zijn, omdat er nog rek op zit. “Ik hoop dat hij blijft”, zei De Laet. “We hebben hard gewerkt om te spelen zoals hij dat wil. Het zou zonde zijn om dat allemaal in het water te gooien.” Gerkens trad hem bij: “Ik hoop dat we samen verder kunnen schrijven aan dit verhaal, want er is nog heel veel progressiemarge. Maar het is een keuze die hij zelf zal moeten maken. Als hij voor China kiest, is dat op zich ook wel begrijpelijk.”

Dat dus ook wel: begrip voor de transfer. Deels ingegeven door het feit dat ze goed genoeg beseffen: elke speler zou een monsteraanbod als dat van Shanghai SIPG accepteren, dus waarom zou een trainer daar ‘neen’ tegen moeten zeggen?

Eindelijk vijf wissels

Leko liet – opnieuw – niet te veel in zijn kaarten kijken. Eerst had hij het over de teamprestatie: “De wil om te winnen en onze mentaliteit maakten het verschil.” Dan uitte hij zijn blijdschap: “Ik ben trots om het jaar op deze manier af te sluiten.” Vervolgens sprak hij over zijn gouden wissels: “Dat is geluk. Maar eindelijk mogen we vijf vervangingen doen in plaats van drie. Had dat de voorbije maanden al gekund, hadden vijf of zes punten meer gehad.” Toen China uiteindelijk aan bod kwam, hield hij de boot nog af. “We zullen zien wat morgen brengt.”

Morgen, dat is dus vandaag. En vandaag kan er inderdaad al duidelijkheid volgen, wat ook nodig is. De trainingen hervatten al op 4 januari, alle partijen moeten weten waar ze aan toe zijn. In elk geval heeft Leko Antwerp weer in de buurt van de top vier geparkeerd. Zijn opvolger moet dan maar de sprong maken, zeker?