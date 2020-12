Lamkel Zé akkoord met Panathinaikos, maar transfer blijft moeilijk

Zoals we al schreven, zit Panathinaikos achter Didier Lamkel Zé (24, foto) aan. De Kameroener wil heel graag gaan, want hij wil weer spelen. En als dat opnieuw onder Laszlo Bölöni kan: des te beter. Van de Roemeen mocht hij bij Antwerp vrijwel alles doen, hij belandde altijd weer in de ploeg. Hij ziet zich ook al echt bij de Griekse topclub spelen. Hij kreeg een voorstel voorgeschoteld en liet weten dat dat voor hem in orde was.

Maar dat wil niet zeggen dat een transfer nu plots dichterbij is. Antwerp is via tussenpersonen op de hoogte van de interesse, maar daar is het voorlopig bij gebleven. Panathinaikos wil Lamkel Zé huren, het liefst met een aankoopoptie, en die constructie is op zich ideaal voor Antwerp, want dan kan hij de komende vijf maanden (eindelijk) zijn waarde opnieuw opkrikken. Maar zoals we aangaven, staan de Grieken financieel niet te sterk, ze hebben voorlopig weinig te bieden. Dus de teneur op de Bosuil is dat het bestuur rustig afwacht tot er financieel interessante voorstellen uit de bus komen. Wie weet klopt een club uit het Midden-Oosten nog aan.