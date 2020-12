Murillo al voor wedstrijd van Anderlecht naar Panama vertrokken

Michael Amir Murillo, de regelmatigste man dit seizoen bij Anderlecht, heeft van de club toelating gekregen om naar zijn familie in Panama af te reizen. De rechtsachter vertrok zelfs al voor de wedstrijd tegen Beerschot en werd vervangen door Sardella. Murillo kreeg een uitzondering om zijn familie te bezoeken, net als de zeventienjarige Kristian Arnstad, die als minderjarige helemaal alleen in België verblijft. Murillo heeft zijn familie, waar ook een klein privéprobleem optrad, al meer dan een jaar niet meer gezien. Na overleg met de spelersraad kreeg hij groen licht om naar Panama te reizen. De andere spelers van Anderlecht mogen tijdens de winterstop niet naar het buitenland. Op verschillende momenten is hen de voorbije dagen uitgelegd aan welke regels ze zich moeten houden tijdens hun vakantie en er zijn fikse boetes voorzien voor wie die overtreedt.