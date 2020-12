Vincent Kompany over corona in de Jupiler Pro League: "Laatste wat je wilt is ploeg die na half seizoen tot kampioen wordt uitgeroepen "

Vincent Kompany toonde na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Beerschot begrip voor de moeilijke omstandigheden waarin de tegenstander zich moest voorbereiden, met meer dan een halve ploeg in quarantaine de afgelopen weken. En toch deed hij ook een opvallende oproep. "Als het van mij afhangt, wordt elke wedstrijd gewoon afgewerkt zoals voorzien."

De coronapandemie brengt heel wat clubs in moeilijkheden. Anderlecht was eerder dit seizoen al aan de beurt, recent waren het Eupen en Beerschot, de tegenstander van paars-wit zondagavond. "Ik spreek niet voor één club maar in het belang van het Belgisch voetbal als ik zeg dat we gewoon zouden moeten doorspelen", aldus Kompany. "Knap van Beerschot dat het absoluut wilde spelen vandaag. Als het van mij afhangt, werken we elke wedstrijd af zoals voorzien. Soms zal het eens met een omgebouwde ploeg met veel jongeren zijn, maar dat moet dan maar. We moeten leren omgaan met deze situatie."

Kompany hoopt in de eerste plaats dat de competitie niet vroegtijdig onderbroken moet worden. "We moeten het seizoen absoluut uitdoen. Het laatste wat je wilt, is een ploeg die tot kampioen wordt uitgeroepen na een half of onvolledig seizoen. Dat gaat over economie, maar ook over entertainment. De mensen die nauwelijks buiten mogen komen, kunnen niet de hele week in zak en as zitten. Je moet ze iets geven om naar uit te kijken."