Hans Vanaken kent vandaag zijn straf

Het bondsparket maakt vandaag de strafmaat bekend die het eist tegen Hans Vanaken na zijn rode kaart tegen Eupen. De spelmaker van Club werd uitgesloten omdat hij te laat in duel ging met Eupen-kapitein Andreas Beck en vol de enkel van de verdediger raakte. Met een wegwerpgebaar zocht hij de kleedkamers op.

“Volgens de regels is het een rode kaart”, beaamde Club-trainer Philippe Clement. “Maar het is een heel ongelukkige fase als je naar de bal gaat en je tegenstander een fractie sneller is dan jou. Dan schuift zijn been onder jouw been. Hans kan zijn been niet laten verdwijnen. Je ziet aan zijn reactie dat hij geen enkele intentie had de speler te raken. Voor iedereen is logisch dat uitsluiting voldoende zou zijn.”

Clement hoopt dat hij toch een beroep kan doen op Vanaken in de eerste wedstrijd na Nieuwjaar, op 10 januari op STVV. Club kan gebruik maken van de verklaring van Andreas Beck om zijn speler vrij te pleiten. De Eupen-verdediger stelde dat Vanaken hem onbewust had geraakt. “Ik kan je zeggen dat het serieus pijn deed”, zegt Beck. “Of het ook rood is, kan ik niet beoordelen. Maar hij had zeker niet de intentie mij te raken.”

Wat ook in Vanakens voordeel speelt is zijn voorgeschiedenis. Het was nog maar het tweede rechtstreekse rood uit zijn carrière, na een uitsluiting in de Supercup van 2016 tegen Standard.