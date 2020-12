Nieuw veld voor Club en Cercle Brugge na de winterstop?

Brugge - Het veld van Jan Breydel, hoofdstuk nummer... zegt u het maar. Na de zware belasting van de afgelopen maandag is voetballen een pak moeilijker geworden. Mogelijk komt er na de winterstop een nieuw plein met de Europese campagne in het vooruitzicht. Tussendoor wordt het veld opgelapt.

Verschillende spelers klaagden zaterdag over de staat van de grasmat in Jan Breydel. “Het veld lag er écht niet goed bij, al mag dat geen excuus zijn”, klonk het bij Lang. Ook Charles De Ketelaere had zijn bedenkingen. “Er ligt veel zand en aard tussen het gras. Hoe dat komt, weet ik niet. Maar binnen de club wordt er wel over gesproken.” Een nieuw grasveld tijdens deze periode van het jaar heeft echter weinig zin omdat het gras niet groeit. Daarom wordt het plein voorlopig opgelapt tijdens de winterstop voor het vervolg van de competitie na de winterstop. En dan kan er in aanloop naar de match tegen Dynamo Kiev op 25 februari mogelijk een definitieve oplossing gevonden worden. Aangezien Club nog een aardig vervolg aan de Europese campagne wil breien, lijkt een nieuw veld - met daarna ook nog de Play-offs - gezien de huidige staat het meest aangewezen.