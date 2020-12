Na Krmencik mag ook Siebe Schrijvers beschikken bij Club Brugge

Na Michael Krmencik is ook een tweede aanvaller op zoek naar de uitgang bij Club Brugge. Siebe Schrijvers viel zaterdag tegen Eupen af als negentiende man. De Perenaar hoeft niet per se weg bij blauw-zwart, maar de directie begrijpt dat hij op zijn 24ste meer wil spelen dan de 300 minuten in de Belgische competitie en de 23 minuten in de Champions League die hem gegund waren.

Aan interesse binnen België is er geen gebrek voor Schrijvers, die ook vorig seizoen nooit echt het vertrouwen kreeg van coach Philippe Clement. Alleen is de vraag welk team aan zijn voorwaarden kan voldoen en of Club een concurrent sterker wil maken.