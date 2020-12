Geruchtenmolen draait op volle toeren: “Pochettino wil Messi bij PSG”

De Argentijnse trainer Maurizio Pochettino, laatst bij Tottenham aan de slag, maakt zich op voor een terugkeer in het voetbal. Volgens diverse bronnen wordt hij de opvolger van de bij Paris Saint-Germain ontslagen trainer Thomas Tuchel. En dat nieuws voedt dan weer geruchten over spectaculaire namen die in het zog van de Argentijn in Parijs zouden aanspoelen.