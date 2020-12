EINDEJAARSPOLL. Wat is het meest memorabele Belgische sportmoment van de voorbije 20 jaar? Ontdek hier de uitslag

Het vermaledijde 2020 zit er bijna op, we tellen stilaan af naar 2021. Tijd om even terug te blikken op de voorbije 20 jaar, vonden we. U kon een week lang stemmen op het meest memorabele Belgische sportmoment, en dat deed u massaal. In de laatste week van het jaar presenteren we u de uitslag van de stemming. Vandaag verklappen we al de nummers 20 tot en met 5, de komende dagen tellen we verder af. Op 1 januari blikken we uiteindelijk terug op het meest memorabele Belgische sportmoment van de voorbije 20 jaar, door u gekozen.