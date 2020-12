Camper verandert in enorme vuurbol: politie publiceert video van ontploffing Nashville, dader geïdentificeerd

De verantwoordelijke voor de explosie in de Amerikaanse stad Nashville is geïdentificeerd. Het gaat om een 63-jarige man, die zelf om het leven kwam bij de ontploffing en vermoedelijk alleen handelde. Over zijn motief is voorlopig nog niets bekend. De lokale politie heeft ook een video gepubliceerd waarop te zien is hoe een camper plots verandert in een enorme vuurbol.

De 40 seconden durende video werd opgenomen met een camera van de politie die op ongeveer 150 meter van de ontplofte camper stond geïnstalleerd. Op de beelden is ook te zien hoe vlak voor de explosie een wandelaar uit beeld verdwijnt. Na de ontploffing is te zien dat rondvliegend puin tot dicht bij de camera is gereikt.

This is video of Friday morning's explosion recorded by an MNPD camera at 2nd Ave N & Commerce St. pic.twitter.com/3vaXhoUOAR — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 28, 2020

De explosie veroorzaakte grote schade aan tientallen gebouwen in het centrum van de stad en zeker drie mensen raakten gewond. De dader kwam zelf om het leven, aldus de lokale politie. De menselijke resten die werden gevonden op de plek waar de camper ontplofte, komen overeen met DNA-materiaal dat door onderzoekers meegenomen is uit de woning van de 63-jarige verdachte Anthony Quinn Warner. “We zijn tot de conclusie gekomen dat Warner de dader is. Hij was aanwezig toen de bom afging en kwam toen om”, zei onderzoeker Don Cochran. Warner zou volgens de eerste bevindingen alleen hebben gehandeld.

Anthony Quinn Warner. Foto: AP

5G

Over zijn motief is voorlopig nog niets bekend. Volgens lokale media leed de verdachte mogelijk aan paranoia en geloofde hij dat de nieuwe 5G-technologie gebruikt werd “om Amerikanen te bespioneren”. De met explosieven beladen camper stond geparkeerd aan een datatransmissiecentrum van telecommunicatiereus AT&T. Door de explosie waren zowel de vaste als mobiele telefoondiensten in de staat Tennessee en delen van Kentucky en Alabama een tijdlang uitgeschakeld. “Het is nog te vroeg dag om nu al definitieve conclusies te trekken”, aldus Cochran. Volgens hem kreeg de politie al honderden tips binnen, die nu allemaal moeten worden onderzocht.

Warner, een voormalige IT’er die in het verleden ook nog een anti-inbraakbedrijfje had, zou recent nog een auto hebben weggegeven en aan een naaste hebben verteld dat hij kanker had. Begin deze maand liet hij aan zijn baas weten dat hij met pensioen ging.