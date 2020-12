V-Day vandaag: eerste Belgen krijgen maandag spuitje tegen Covid-19

Amper een jaar nadat de eerste berichten over het coronavirus zijn opgedoken, krijgen maandag de eerste mensen in België het coronavaccin van Pfizer/BioNTech toegediend. Het gaat om bewoners van drie woon-zorgcentra in België. De eerste gelukkige in Vlaanderen wordt Jos Hermans, een 96-jarige bewoner van het woon-zorgcentrum Sint-Pieters in Puurs. Afgelopen weekend zijn al meerdere EU-landen gestart met hun vaccinatiecampagnes, met de vaccins die uit Puurs werden vervoerd.

OVERZICHT. Vaccinatiecampagne van start: hoe gaat dat in z’n werk, wie komt er na Puurs en kan je een vaccin weigeren? (+)

De eerste coronavaccins in België gaan naar de woon-zorgcentrua Sint-Pieters in Puurs-Sint-Amands, Notre Dame de Stockel in Sint-Pieters-Woluwe en La Bonne Maison de Bouzanton in Bergen. De eerste spuitjes worden om 11 uur toegediend. Het gaat om de enige woon-zorgcentra waarvan tot nog toe bevestigd is dat er dit jaar nog gevaccineerd wordt.

Het vaccin van Pfizer/BioNTech vereist twee inspuitingen om effectief te zijn tegen het coronavirus. Dat tweede “shot” wordt gezet na 21 dagen, met inbegrip van een afwijking van drie dagen eerder of later. “Indien de vaccinatie dient uitgesteld te worden, door bijvoorbeeld hoge koorts, dan wordt de vaccinatie toegediend zo snel mogelijk na de genezing. Dan kan de termijn van 21 dagen overschreden worden”, zei vaccinoloog Pierre Van Damme zaterdag in een briefing.

Een eerste lading van 9.750 vaccins kwam zaterdagochtend aan in de hub in het UZ Leuven. Zondag werden ze ontdooid, zodat maandag de vaccinatie kan starten. Ongeveer 500 van de vaccins die zaterdag zijn geleverd, zijn voorbehouden voor die centra.

5 januari

De vaccinaties van maandag vormen de symbolische aftrap van de vaccinatiecampagne. Normaal start vanaf 5 januari de echte vaccinatiestrategie. Tegen eind februari hoopt de taskforce operationalisering van de vaccinatiestrategie rond te zijn in de woon-zorgcentra, wat betekent dat vanaf maart het ziekenhuispersoneel en het personeel in de eerstelijnszorg aan de beurt is. Die fase omvat ook de tehuizen voor gehandicapten.

De eerste vaccinaties volgen amper een jaar nadat de eerste mediaberichten over een “mysterieuze longziekte” in China verschenen, eind december 2019. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakte op 9 januari 2020 bekend dat de longziekte veroorzaakt wordt door een nieuwe variant van het coronavirus. Dat virus kreeg later de aanduiding SARS-CoV-2 en is veroorzaker van de ziekte Covid-19.

Het virus greep snel om zich heen. De eerste besmetting buiten China was bevestigd op 13 januari in Thailand. Snel daarna volgden ook besmettingen in Japan en Zuid-Korea. De eerste infectie in de VS werd op 21 januari vastgesteld. Twee dagen later ging Wuhan, de Chinese stad waar de epidemie begon, in lockdown.

LEES OOK. Begint vaccinatiecampagne maandag met een valse start? Vertragingen en zelfs tekorten dreigen (maar er is ook goed nieuws) (+)

Corona in België

In België was de eerste besmetting bevestigd op 3 februari. Het ging om een man die tot een groep uit Wuhan gerepatrieerde Belgen behoorde. Op 29 februari werd bekend dat een tweede Belg positief was getest, na een zakenreis in Noord-Frankrijk. Op 10 maart viel in ons land ook een eerste dode door Covid-19, een 90-jarige vrouw in een rusthuis in Brussel. Diezelfde dag kondigde een eerste Nationale Veiligheidsraad maatregelen aan om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Twee dagen later werd onder meer beslist om de lessen op te schorten en de horeca te sluiten. Vanaf 18 maart ging ons land dan een eerste keer in lockdown, waarbij alle niet-essentiële winkels dicht gingen en de bevolking zo veel mogelijk moest thuisblijven.

Volgens de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano van zondag zijn in België al 638.030 mensen besmet geraakt met het virus. Ook kwamen al 19.158 mensen om het leven door de gevolgen van Covid-19.

LEES OOK. Om opmars Britse coronavariant te counteren: met één dosis groepsimmuniteit voor de zomer?