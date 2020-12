Lockdown veroorzaakt ook ernstige vormen van eetstoornissen

Sinds de tweede lockdown kampen nog meer mensen met een eetstoornis. De één ontwikkelt anorexia nervosa, bij de ander steken boulimie en emo-eten de kop op. Er is voor het eerst een aanmeldingsstop bij het centrum voor eetstoornissen en obesitas door de almaar oplopende wachtlijsten, schrijft Het Laatste Nieuws maandag.

Sociale isolatie, het wegvallen van structuur, uitzichtloosheid en minder beweging: de maatregelen hakken stevig in op ons gezondheidsbewustzijn. Ruim een kwart van de Belgen heeft er extra kilo’s bijgekregen tijdens de tweede lockdown. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van PronoKal Group bij 1.000 Belgen.

Daartegenover staat dat ook meer mensen (opnieuw) kampen met eetstoornissen zoals anorexia nervosa en boulimie. “In België zien we momenteel twee bewegingen”, zegt An Vandeputte van het Vlaams Kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen. “Enerzijds neemt emotioneel eten bij de hele populatie sterk toe.” Dat wil zeggen dat men niet meer eet uit honger, maar wel omdat het lastige gevoelens dempt en mensen blijer maakt.

“Anderzijds zorgen angst en het gebrek aan structuur, controle en sociaal contact ervoor dat wie eerder al kampte met eetstoornissen het moeilijker krijgt om verder te herstellen en hervat in oude gewoontes”, aldus Vandeputte.

Exacte cijfers van hoeveel meer mensen door de lockdown aan eetstoornissen lijden, zijn er volgens Het Laatste Nieuws nog niet. Maar de wachtlijsten bij hulpcentra nemen wel ongezien toe. “We krijgen wekelijks meerdere nieuwe aanmeldingen en hebben nu voor het eerst een aanmeldingsstop ingevoerd”, benadrukt Karen Brenninkmeijer, psycholoog bij Ceeto, het centrum voor eetstoornissen en obesitas in Leuven. “Wachtlijsten beperken zich normaliter tot één of twee personen, maar nu moeten patiënten soms wel drie maanden wachten op de nodige hulp. Daarom kunnen we niet anders dan ze doorsturen naar elders.”

Experts maken zich voornamelijk zorgen om jongeren. “Voornamelijk jonge meisjes tussen 14 en 16 jaar hebben op relatief korte tijd veel gewicht verloren en gaan richting ondergewicht”, zegt de psychologe.