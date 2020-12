“Pamper aan, licht uit, gordijnen dicht, en sterven in de zetel”: dochter vertelt over “horrortijd” in wzc Mol

Mol -

“Heel veel mensen beleven een horrortijd.” Lieve Mertens uit Balen verloor onlangs haar moeder, die in het woonzorgcentrum Hemelrijck in Mol met het coronavirus besmet raakte. “Zij was het tweede slachtoffer. Ondertussen zijn al 23 bewoners overleden. De directie van Hemelrijck toont niet het minste medeleven.”