Nacer Chadli maakt eerste competitiedoelpunt voor Basaksehir, dat gelijkspeelt tegen Kasimpasa

Istanboel Basaksehir heeft zondag in de Turkse Süper Lig 2-2 gelijkgespeeld tegen Kasimpasa, dat ruim een helft met een man minder speelde. Nacer Chadli maakte zijn eerste competitiedoelpunt voor regerend kampioen Basaksehir.

De Rode Duivel, die de hele match tussen de lijnen stond, trof raak na 27 minuten. Hij gleed een voorzet van Visca binnen. Negen minuten later lukte Erdogan echter de gelijkmaker, op aangeven van de in Brussel geboren Anil Koc. Na een tweede gele kaart voor Kara (43.) kwam Kasimpasa met een man minder te staan. Basaksehir wist hier echter niet van te profiteren. Integendeel, Hodzic bracht de bezoekers in de 85e minuut 1-2 voor. Visca (90.+2) wist pas in de blessuretijd een punt uit de brand te slepen voor Basaksehir. Bij Kasimpasa speelde Mickaël Tirpan de hele wedstrijd.

In de stand is Basaksehir pas 16de met 16 punten uit 14 wedstrijden. Kasimpasa staat met 19 punten uit 15 matchen op de elfde stek. (belga)