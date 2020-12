Ondanks werkonderbrekingen bij De Lijn aanzienlijk aanbod bussen en trams

Ondanks de werkonderbrekingen bij openbaarvervoermaatschappij De Lijn is er maandagochtend in Vlaanderen een aanzienlijk aanbod van bussen en trams. Tussen de 70 en de 90 procent van de chauffeurs is uitgereden, zo blijkt uit de eerste cijfers van de ochtend.

Rond 7 uur rijdt in Antwerpen 70 procent van de trams, bij de bussen is dat ongeveer 80 procent. In Oost-Vlaanderen rijdt 85 procent van de bussen. Op het stadsnet in Gent rijden de tramlijnen 1, 2 en 4 met frequenties tussen de 5 en 10 minuten. Van de buslijnen in Gent rijdt ongeveer 70 procent. In West-Vlaanderen rijdt 85 procent van de chauffeurs aan de kust, in de rest van de provincie is de hinder minimaal. Voor Vlaams-Brabant rijdt ongeveer 90 procent van alle chauffeurs uit. In Limburg is meer dan 90 procent van de chauffeurs uitgereden. Aan de Maaskant is de hinder iets groter, daar is meer dan 70 procent van de chauffeurs aan het werk gegaan.

De drie vakbonden bij De Lijn voeren sinds vorige week actie om problemen bij de technische dienst aan te kaarten en hogere lonen te eisen voor het personeel van die dienst. De vervoersmaatschappij adviseert reizigers om voor vertrek in de app of op de website te kijken of ritten wel of niet gereden worden.