Twee nieuwe trainers met Nieuwjaar: Leko op weg naar Shanghai, ex-Real Madridcoach aangeboden bij Standard

De kans is groot dat de competitie na Nieuwjaar hervat met twee nieuwe trainers. Zaterdag ontsloeg Standard zoals verwacht Philippe Montanier (56). En bij Antwerp houden ze zich klaar voor het vertrek van Ivan Leko (42), die schermt met een lucratief aanbod van de Chinese topclub Shanghai SIPG.

Hij wilde zondagnamiddag na de zege tegen Charleroi nog niks bevestigen, maar de kans is nog altijd groot dat Ivan Leko naar China trekt. Het lucratieve aanbod dat de Antwerp-coach op zak heeft, komt van Shanghai SIPG. De landskampioen van 2018, die het voorbije seizoen vierde werd, is een van de Chinese eersteklassers die op zoek is naar een nieuwe trainer – hoewel Vitor Pereira daar nu nog zit – en kwam uit bij Leko. “Ik ben intern open geweest over het aanbod. Maar ik weet nog niet wat ik beslis. We zullen zien wat morgen brengt. Wat moet gebeuren, zal gebeuren”, aldus Leko zelf.

Enkele van zijn spelers, zoals De Laet en Gerkens, hadden na de match laten verstaan dat ze zijn vertrek zouden betreuren, maar die keuze wel zouden begrijpen. Daarmee geconfronteerd zei Leko: “Dat bewijst waarom het voor mij zo’n moeilijke keuze is.” Maar een club als Shanghai SIPG, waar de voorbije jaren dure Brazilianen als Oscar en Hulk actief waren, heeft echt wel veel te bieden.

Bij Standard staan ze al een stapje verder. Daar is de zoektocht naar een opvolger van Philippe Montanier, zaterdag ontslagen na een thuisnederlaag tegen STVV, in volle gang. CEO Alexandre Grosjean belooft dat op 4 januari de trainingen hervat worden met een nieuwe trainer, al zou er zelfs al voor de jaarwissel witte rook kunnen zijn.

Volgens de laatste berichten is een terugkeer van Michel Preud’homme niet aan de orde. En ook voor de voormalige assistent van MPH, Mbaye Leye, zou het bestuur het “te vroeg” vinden.

Namen die werden aangeboden de laatste dagen, zijn Carlos Queiroz (ex-Real Madrid), Juan Carlos Garrido (ex-Club Brugge) en zelfs Franky Vercauteren. Al draagt die laatste mogelijk te veel een Anderlecht-stempel en is hij wellicht te duur.

Felice Mazzu heeft een goed contract bij Union en staat aan de leiding in 1B. Neem je de stap terug naar de zomer, dan kom je uit bij Brian Priske en René Weiler. Zij zagen toen de job in de laatste ronde naar Montanier gaan. Zijn ze nu opnieuw kandidaat? Voor Priske is het een neen, klinkt het. Weiler zou door de coronasituatie dan weer geen heil zien in werken in het buitenland.