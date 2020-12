Vaccins met drie kwartier vertraging vertrokken in UZ Leuven

Zowel in Puurs-Sint-Amands als in Sint-Pieters-Woluwe zijn maandagochtend tussen 9 en 10 uur de eerste coronavaccins van Pfizer/BioNTech gearriveerd. Om 11 uur worden de eerste vaccins ook toegediend.

Drie bestelwagens van Medista zijn maandag rond 8.40 uur vanop campus Gasthuisberg aan het UZ Leuven de E40 opgereden. De bestelwagens, elk met ongeveer 150 vaccins aan boord, worden bestuurd door een chauffeur die niet begeleid is. Bij het vertrek was er geen bewaking door de politie.

De hele procedure liep wel drie kwartier vertraging op. Dat kwam door een klein probleem met de vervoerscodes op de dozen, die niet gesynchroniseerd waren en niet gescand konden worden. “Er kunnen altijd kleine probleempjes opduiken, maar voor de rest verliep de operatie zoals gepland”, zegt Thomas De Rijdt, diensthoofd van de ziekenhuisapotheek van UZ Leuven.

De eerste coronavaccins in België gaan naar de woon-zorgcentra Sint-Pieters in Puurs-Sint-Amands, Notre Dame de Stockel in Sint-Pieters-Woluwe en La Bonne Maison de Bouzanton in Bergen. Zowel in Puurs-Sint-Amands als in Sint-Pieters-Woluwe zijn de vaccins intussen gearriveerd. De eerste spuitjes worden om 11 uur toegediend. In Puurs-Sint-Amands is het de 96-jarige Jos Hermans die de spits mag afbijten en het eerste vaccin toegediend krijgt.

Een eerste lading van 9.750 vaccins kwam zaterdagochtend aan in de hub in het UZ Leuven. Zondag werden ze ontdooid, zodat maandag de vaccinatie kan starten. Elk flesje bevat vaccins voor vijf patiënten. In het buitenland worden er zes eenheden uit gepuurd, via recuperatie uit de spuiten. Ons land heeft ervoor gekozen om een kleine resteenheid in de spuit te laten.