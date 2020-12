Vissersboot zinkt in Barentszzee: 17 mensen vermist

In de Barentszzee, ten noorden van Rusland, is maandagochtend een vissersboot gezonken. Twee bemanningsleden konden gered worden, maar zeventien anderen zijn nog vermist, zo meldt het Russische ministerie van Rampenbestrijding aan het nieuwsagentschap Tass.

Het ongeval deed zich voor op ongeveer 300 zeemijl (550 kilometer) van de stad Moermansk. Er zijn verschillende reddingsboten naar de plaats van de ramp gestuurd om op zoek te gaan naar vermisten.

De kans dat er nog overlevenden worden teruggevonden lijkt erg klein, zo melden de hulpdiensten nog aan Tass.

Over de precieze oorzaak van de ramp bestaat nog geen duidelijkheid. Het was zwaar aan het stormen toen de vissersboot Onega in de problemen kwam. Mogelijk speelde ook ijsafzetting een rol bij het ongeval. Het uiterste noorden van Rusland wordt momenteel geconfronteerd met vriestemperaturen van -20 graden en kouder.