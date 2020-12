Mislukte plofkraak op ING-kantoor in Ravels

Ravels - In Ravels, in de Antwerpse Kempen, hebben onbekenden in de nacht van zondag op maandag geprobeerd een plofkraak te plegen op een bankkantoor van ING. Dat zegt het Antwerpse parket. Er is schade aan de voordeur en twee geldlades, maar de daders maakten niets buit.

De feiten speelden zich rond 3 uur af aan de Grote Baan. De daders braken in via de voordeur van het bankkantoor en probeerden vervolgens de aanwezige automaten te openen met behulp van explosieven, maar tot een ontploffing kwam het om een of andere reden uiteindelijk niet. “Ontmijningsdienst Dovo heeft de aanwezige explosieven na de feiten gecontroleerd tot ontploffing gebracht”, zegt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket. “Daarom hebben omwonenden toch een knal gehoord.”

De daders konden niet meer worden aangetroffen. Hoe en in welke richting ze vluchtten en met hoeveel ze waren, wordt volgens het parket nog volop onderzocht.