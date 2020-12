“Soms denk ik echt: Dit land heeft een ­resetknop nodig. Nochtans zat ik nooit in het kamp van de separatisten”

December is niet alleen de maand van kerstbomen en kalkoenen, maar ook van comedians. Het moment waarop ze culturele centra laten ­vollopen om eens goed te lachen met het afgelopen jaar. Alleen zijn ­volle zalen dezer dagen net zo verboden als met vijf wandelen op de Meir. Dus vertelt Alex Agnew (48) dan maar – zowel cynisch als ­serieus – over 2020 aan de vuurkorf in zijn hof. “Je mag twee mensen in je tuin ontvangen, maar slechts één mag kaka doen op je pot, de ­andere moet in de struiken. Dat verzinnen ze toch ter plaatse?”