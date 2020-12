Twee mannen geven vrouw een lift, verkrachten haar en filmen alles: “Ze werd als een stuk vuil behandeld”

Gent / Wetteren - Een vrouw uit Wetteren werd in juli door twee mannen brutaal verkracht en geslagen in de bosjes bij een snelwegparking. De verkrachting werd ook gefilmd door één van de mannen. De Gentse rechtbank veroordeelde beide mannen maandag tot een effectieve celstraf van vier of vijf jaar.

“De vrouw werd als een stuk vuil behandeld en doordat de feiten zo ernstig zijn dringen zware effectieve gevangenisstraffen, aangezien de maatschappelijke veiligheid in gevaar is”, zo zegt de Gentse rechter Anthony Van Mol.

Maandag veroordeelde hij twee mannen die een vrouw brutaal hadden verkracht tot vier en vijf jaar celstraf. “De tweede beklaagde nam het voortouw bij de feiten en zo dringt een zwaardere straf op”, zegt Van Mol. “Deze straffen moeten beide beklaagden aanzetten om hun eigen gedrag in gevaar te stellen, iets wat ervoor niet werd gedaan.”

Na de feiten gaf de ene beklaagde namelijk aan dat ‘iedereen een fout kan maken. De andere zei dat het ook voor hem een ernstige impact had. “Een totaal gebrek aan schuldinzicht”, zegt Van Mol. “Een diepgaande psychiatrische en psychologische analyse dringt zich op.”

Verwondingen op rug, billen en arm

De feiten dateren van juli vorig jaar. De vrouw leerde de twee mannen kennen op een Gents café. Ze was dronken en daarop gaven de mannen haar een lift. In bosjes bij een snelwegparking in Wetteren werd ze brutaal verkracht en meermaals geslagen.

De verkrachting werd ook gefilmd als herinnering, gaf één van de mannen toe. “Afgrijselijk, maar daarop zie je duidelijk dat de dame geen toestemming gaf”, zegt de Gentse procureur. “Ze schreeuwde meermaals ‘stop’, maar jullie bleven doorgaan.”

De vrouw stapte na de verkrachting naar het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in het UZ Gent en was in shock. De verpleegster mocht haar amper aanraken. “Ze had verwondingen op haar rug, billen en arm”, zegt de procureur.

Naast de effectieve gevangenisstraffen werden beide mannen ook voor respectievelijk vier en vijf jaar uit hun burgerrechten gezet. Daarnaast moeten ze ook een schadevergoeding van 5.000 euro betalen aan het slachtoffer.