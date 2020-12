Ambtenaar Stad Gent stortte 35.000 euro op eigen rekening ‘om fout in systeem aan te tonen’: twee jaar cel

Gent - Een ambtenaar van Stad Gent die meer dan 35.000 euro stal van haar werkgever moet dat bedrag nu terugbetalen. Dat oordeelde de Gentse rechtbank maandag. Ze werkte op de financiële dienst en betaalde lonen telkens dubbel: zowel naar de werknemer als naar zichzelf. Wegens de flagrante vertrouwensschending werd haar ook een celstraf van twee jaar opgelegd.

“Ze was verantwoordelijk voor de storting van de lonen maar schreef die bedragen dubbel over: naar de werknemer én naar zichzelf.” Zo omschreef de Gentse procureur de werkwijze van een ambtenaar van Stad Gent die zich zo meer dan 35.000 euro toegeëigende.

De Gentse strafrechter Anthony Van Mol veroordeelde de vrouw maandag tot twee jaar celstraf en een boete van 4.000 euro. De vrouw moet ook het gestolen bedrag, vermeerderd met interesten, terugbetalen aan Stad Gent.

“De feiten zijn een flagrante vertrouwensschending, waarbij ze haar eigen belang liet primeren”, zegt Van Mol. “Haar verklaring voor de feiten was ook volstrekt absurd. Volgens haar wou ze namelijk een fout in het systeem aantonen of de zwakheid van het systeem aantonen. Totaal ongeloofwaardig.”