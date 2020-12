“Ik ben boer Jos, grootgebracht met moedermelk en kerkelijk gezag”: wie is de eerste gevaccineerde van Vlaanderen?

Breendonk / Liezele / Ruisbroek / Puurs-Sint-Amands -

Een van de grootste logistieke operaties sinds de Tweede Wereldoorlog in ons land is van start gegaan. En Jos Hermans uit Puurs – “Boer Jos” – mocht het eerste radertje in dat programma zijn. Hij kreeg maandagochtend als eerste het Pfizervaccin. “Ik ben blij met dat spuitje, want ik wil honderd jaar worden.”