Steven Van Gucht ziet kantelpunt in epidemie: “Mogelijk zien we eerste gunstig effect van kerstvakantie”

Het aantal coronabesmettingen in ons land blijft dalen, aan een versneld tempo. “Op kerstdag hebben we een kantelpunt bereikt in de epidemie. Mogelijk zien we een eerste gunstig effect van de kerstvakantie”, zo verklaarde viroloog Steven Van Gucht maandag op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum en Sciensano.

Tussen 18 en 24 december werden elke dag gemiddeld 2.171 nieuwe besmettingen geregistreerd, een daling met 15 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Volgens Van Gucht zien we mogelijk een eerste gunstig effect van de kerstvakantie. “Maar door de feestdagen moeten we deze cijfers met de nodige voorzichtigheid interpreteren. Mogelijk hebben minder mensen zich laten testen”, klinkt het.

De viroloog waarschuwt wel dat we een mogelijk nadelig effect van de feestdagen, waarbij mensen zich mogelijk niet helemaal aan de coronamaatregelen hebben gehouden, pas in januari zullen merken.

De daling van het aantal besmettingen zet zich voort in alle leeftijdsgroepen en in alle provincies en gewesten. De grootste daling vond plaats in Vlaanderen (-19 procent), in Wallonië waren er 11 procent minder besmettingen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 procent minder. Over de provincies heen was de daling het grootste in Luxemburg en het minst uitgesproken in Limburg.

Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen. Tussen 20 en 27 december werden elke dag gemiddeld 160 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een daling met 11 procent. “Aan dit tempo zitten we tegen midden februari onder de 75 ziekenhuisopnames per dag”, aldus Van Gucht. In Oost-Vlaanderen, Limburg, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant stijgt het aantal ziekenhuisopnames nog wel.

In totaal liggen er nu 2.362 Covid-patiënten in het ziekenhuis, waarvan 492 op intensieve zorgen. Die cijfers blijven volgens Van Gucht traag dalen. “Er liggen nu 8 procent minder patiënten in het ziekenhuis dan een week geleden”, klinkt het. Het aantal patiënten op ICU neemt trager af, omdat zij zware zorgen nodig hebben en dus lange tijd op de afdeling moeten blijven.

In dezelfde periode daalde het gemiddelde aantal overlijdens met 13 procent, tot 85 per dag. Al 19.200 mensen kwamen om door de gevolgen van Covid-19.

Het reproductiecijfer: