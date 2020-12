Zeldzame witte kiwi gestorven na operatie in Nieuw-Zeeland: “We zullen haar missen”

De Nieuw-Zeelandse dierenliefhebbers zijn in rouw. Een witte kiwi, zo zeldzaam dat ze een beroemdheid was geworden in het land, is afgelopen weekend overleden. De vogel moest onder het mes om een onbevrucht ei te laten verwijderen, maar de operatie werd haar fataal.

Op 1 mei 2011 zag Manukura het levenslicht in het kweekcentrum Pukaha op Mt Bruce, een berg gelegen op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. En die geboorte was groot nieuws, want Manukura zag niet bruin zoals andere kiwi’s, maar spierwit. Het gevolg van leucisme, een zeldzame afwijking die zowel bij mensen als dieren voorkomt en leidt tot een vermindering van alle types huidpigment.

Net omdat ze zo zeldzaam was, werd Manukura meteen een beroemdheid in Nieuw-Zeeland. Ze zorgde niet alleen voor een toestroom aan toeristen (en inkomsten voor het kweekcentrum), ze was zelfs de inspiratie voor speelgoed, kinderboeken en tal van andere souvenirs.

Eerder deze maand werd Manukura echter naar een gespecialiseerd ziekenhuis gebracht in Palmerston North omdat haar verzorgers hadden opgemerkt dat ze gewicht aan het verliezen was. Tijdens het onderzoek trof een dierenarts al snel de oorzaak aan: een onbevrucht ei dat Manukura niet kon leggen. De vogel moest worden geopereerd, maar hoewel de operatie een succes was, bleef de gezondheidstoestand van Manukura de volgende weken toch achteruitgaan. Afgelopen zondag overleed ze. “We zullen haar missen”, zo liet het kweekcentrum weten op Instagram.