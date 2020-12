Anderlecht scoort punten, Waasland-Beveren niet: welke eersteklassers verbieden hun spelers om te reizen en waar gaan ze op stage?

De winterstop is op vele vlakken anders dan andere jaren. Korter, maar voetballers brengen de ‘miniwinterstop’ deze keer ook verplicht in België door. Geen buitenlandse stages en geen reizen naar familie in het buitenland. Al zijn er hier een daar uitzonderingen of spelers die de regels aan hun laars lappen. “Clubs begeleiden hun buitenlandse spelers best nog wat meer dan anders.”