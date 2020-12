Politie zoekt getuigen van brandstichting aan wagen van burgemeester Temse

Temse - Wie stak de wagen van Luc De Ryck, burgemeester van Temse, in brand? Op die vraag probeert de lokale politie een antwoord te krijgen met de hulp van getuigen. “Wie iets bijzonders opgemerkt heeft, vragen we om contact op te nemen met onze diensten”, zo meldt de politie maandag op Facebook.

Zondagochtend rond 5.10 uur brandde een wagen in de Oeverstraat in Temse volledig uit. Het bleek al snel om de wagen van burgemeester Luc De Ryck (CD&V) te gaan. Eveneens vrij snel werd duidelijk dat er kwaad opzet in het spel was. De brand was duidelijk aangestoken en de burgemeester wordt al langer geviseerd door onbekende vandalen. De Ryck zou in het verleden ook al een doodsbedreiging hebben gekregen, al wilde hij dat zelf niet bevestigen.

De lokale politie van Kruibeke/Temse is nu op zoek naar getuigen van de brandstichting. “Wie iets bijzonders opgemerkt heeft, vragen we contact op te nemen met onze diensten. Dat kan telefonisch op 03/711.02.02.”