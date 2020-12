Fietser die meisje omver duwde, riskeert 1 jaar cel

Verviers - De fietser, die op kerstdag een meisje van 5 jaar nabij de Baraque Michel, in de Hoge Venen, met een kniestoot in de rug omver duwde omdat ze niet snel genoeg uit de weg ging, is door de politie verhoord. Hij moet in februari 2021 voor de correctionele rechtbank van Verviers verschijnen en riskeert tot 1 jaar cel.

De beelden die Patrick Mpasa, de papa van de kleine Neïa, van het incident gemaakt had en op sociale media postte, veroorzaakten een storm van verontwaardiging. Daarop is te zien hoe een langs achter aankomende fietser het meisje tijdens een wandeling met haar ouders in de besneeuwde Hoge Venen zonder meer omverduwt en vervolgens verder rijdt alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Het meisje bleef daarna maar klagen over rugpijn en pijnlijke polsen, maar een bezoek aan het ziekenhuis leerde dat ze gelukkig geen breuk of ander zwaar letsel had opgelopen.

Patrick Mpasa, die al 13 jaar militair is, besloot daarop klacht in te dienen. Waarop het parket een opsporingsbericht opstelde om getuigen van het incident te vinden en de fietser opriep om zich zelf bij de politie aan te dienen.

Dat heeft de man uiteindelijk ook gedaan. Het gaat om een 61-jarige bewoner uit de streek van Verviers. Tijdens zijn verhoor beweerde de fietser dat het om een ongeluk ging en hij niet gemerkt had dat hij het meisje had aangereden. Maar daar was het gerecht het niet mee eens. Na verhoor kreeg de fietser een rechtstreeks dagvaarding mee om zich in februari volgend jaar voor de correctionele rechtbank te verantwoorden. Hij riskeert tot 1 jaar cel voor het toebrengen van slagen en verwondingen op een minderjarige, bevestigt het parket.

