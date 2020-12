Opgepast: op 1 januari zal WhatsApp niet meer werken op tal van smartphones

Wie een oude smartphone heeft, of het nu een iPhone of Android-model is, riskeert vanaf 1 januari de berichtenapp WhatsApp niet meer te kunnen gebruiken. Dat heeft WhatsApp-eigenaar Facebook aangekondigd.

Vanaf 1 januari zal WhatsApp niet meer werken op alle Android-toestellen die nog werken met besturingssysteem Android 4.0.3 (of ouder) en alle iPhones waarop iOS 9 nog staat. Het besturingssysteem iOS 9 werd door Apple uitgebracht in 2015 en was de laatste software-update die de iPhone 4 kon doorvoeren. In september van dit jaar lanceerde Apple iOS 14.

Wie nog een iPhone 4 of ouder heeft, zal WhatsApp vanaf vrijdag dus niet meer kunnen gebruiken. Andere oudere modellen, zoals de iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6 en 6S kunnen wel nog geüpdatet worden.

De beslissing om te stoppen met de ondersteuning van oudere toestellen is een vaak gebruikte tactiek bij app-ontwikkelaars. Ze doen dat - naar eigen zeggen - zodat ze het product kunnen verbeteren “voor de meerderheid van de gebruikers met een moderner toestel”. Lees: ze willen u een nieuw toestel doen kopen.

WhatsApp is echter een van de meest populaire apps, met wereldwijd meer dan 1,5 miljard gebruikers. De berichtenapp wordt ook veel gebruikt in armere regio’s, waar goedkope en oudere telefoons nog veel vaker voorkomen.