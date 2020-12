Bangladesh stuurt opnieuw Rohingya-vluchtelingen naar omstreden eiland

De autoriteiten in Bangladesh zijn maandag begonnen een tweede groep Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar naar een eiland in de Golf van Bengalen te sturen. Begin deze maand bracht Bangladesh al eens 1.600 vluchtelingen over naar Bhashan Char, ondanks protest van mensenrechtenorganisaties.

De minister van Buitenlandse Zaken van Bangladesh liet maandag weten dat nog eens duizend leden van de in Myanmar vervolgde moslimminderheid naar “een prachtig resort” worden verhuisd. De vluchtelingen werden opgehaald door bussen in de vluchtelingenkampen van Cox Bazaar, waar bijna een miljoen mensen wonen. Van daaruit worden ze naar het eiland gebracht, dat afgesneden is van de rest van de wereld en gevoelig is voor cyclonen en overstromingen.

Volgens de minister gaan de vluchtelingen vrijwillig naar het dorre eiland toe. “Ze willen heel graag naar Bhashan Char gaan omdat ze van hun familie die naar Bhashan Char is gegaan, hebben gehoord dat het een uitstekende plek is”, aldus de minister.

De omstandigheden op het eiland zijn volgens hem “honderd keer beter” dan in de vluchtelingenkampen. De vluchtelingen hebben volgens de minister gevraagd of ze naar het eiland verscheept konden worden.

Vrijwillig

Twee Rohingya-vluchtelingen hebben tegen een verslaggever van het Franse persagentschap AFP gezegd dat zij vrijwillig gaan. “Welke zin heeft het om hier zonder hen te blijven? “, zegt een vluchteling die op Bhashan Char met zijn familie wordt herenigd. Een andere vluchteling zegt dat hij op het eiland op betere huisvesting kan rekenen dan in het vluchtelingenkamp.

Meer dan 700.000 Rohingya verblijven in Bangladesh in kampen nadat zij op de vlucht zijn gejaagd door het militaire regime in Myanmar. Daar worden ze vervolgd worden door de Boeddhistische meerderheid. De VN heeft geopperd dat de campagne van het regime tegen de moslimminderheid mogelijk op genocide neerkomt.

Geslagen en geïntimideerd

Nadat begin december de eerste Rohingya naar Bhashan Char waren overgebracht, zeiden enkelen dat zij zijn geslagen en geïntimideerd om hen te laten instemmen met de overplaatsing. Volgens de Bengaalse minister van Buitenlandse Zaken van Bangladesh zijn de berichten van critici, waaronder mensenrechtenorganisatie Amnesty International, “verzinsels”.