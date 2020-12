Francky Dury kijkt al vooruit naar 2021: “Januari zal een van de belangrijkste maanden uit clubgeschiedenis worden”

dat zijn ploeg die reeks kan verderzetten. Want ondanks de zege van afgelopen weekend tegen Cercle Brugge, blijft het verschil met de laatste plaats slechts vier punten. “Eind januari zullen we pas écht de balans kunnen opmaken”, klonk het in aanloop naar de match.

Normaal gezien had de thuisoverwinning tegen Cercle Brugge van afgelopen zaterdag de afsluiter moeten worden van een moeilijk kalenderjaar voor Essevee, maar door eerdere coronachaos bij Eupen staat er zo dicht bij het jaareinde nu toch nog een tripje gepland. Naar de andere uithoek van België dan nog. Toch heeft Francky Dury zin in de wedstrijd tegen Eupen: “Het is speciaal dat we op 29 december nog een wedstrijd moeten spelen, maar we zijn profs. We zullen dus goed voorbereid zijn. Ik ga ook wel graag naar Eupen. Alles is er altijd goed geregeld. Op zijn Duits zeker?”

Respect

De statistieken spreken alvast in het voordeel van Essevee. De fusieclub verloor immers nog nooit in de Oostkantons. “We hebben daar inderdaad al mooie resultaten behaald, maar ik hoop vooral dat die statistiek na dinsdagavond ook nog relevant zal zijn”, zei Dury daarover met een kwinkslag. Toch was het een wedstrijdvoorbereiding met veel vraagtekens voor de trainer van Essevee. Door recente coronaproblemen is namelijk nog niet duidelijk op welke spelers men bij Eupen zal kunnen rekenen. “Het was inderdaad niet zo evident om deze match voor te bereiden”, gaf Dury toe. “Maar laat ons een kat een kat noemen: voor mijn collega in Eupen is de situatie zeker niet gemakkelijker. Het is niet evident wat die jongens de laatste weken meegemaakt hebben. En als je dan nu op zo’n korte periode al die matchen moet spelen, dan is respect op zijn plaats.”

Respect of niet, Zulte Waregem zal opnieuw vol voor de drie punten moeten gaan, want ondanks de recente 14 op 24 blijft de kloof op de gevarenzone beperkt. Dat beseft ook Dury: “Veel ploegen hebben nog een wedstrijd achter de hand. Wij moeten daar rekening mee houden en nu al die bonus pakken. Het loopt inderdaad beter de laatste weken. Dat zie je ook aan de resultaten. De recente 14 op 24? Dat zijn cijfers waarmee je in andere seizoen meespeelt voor een plek in Play-off 1 hé! Maar de druk is daarom niet weg, we moeten die goede reeks nu doortrekken tot in januari. Dan kunnen we pas écht de balans opmaken, maar het scheelt al dat het gevoel nu beter zit.”

Nieuwe impulsen

Over enkele dagen opent ook de transferperiode al terug. De vraag is of Zulte Waregem zich de komende maand zal versterken, financieel heeft het immers geen overschot. “?Let’s hope!”, aldus Dury. “Ik heb het gevoel dat januari cruciaal wordt. Op alle vlakken: sportief, financieel, budgettair.. Januari wordt de belangrijkste maand van 2021, misschien zelfs wel de belangrijkste in het bestaan van Zulte Waregem. We zeggen dat 2020 een ‘klotejaar’ was, maar dan moeten we ook zorgen dat de problemen niet meer terugkomen. Daarvoor moet iedereen binnen de club zijn verantwoordelijkheid opnemen en zijn steentje bijdragen. We moeten de zaken aanpakken en voor nieuwe impulsen zorgen. Dat kunnen allerlei zaken zijn: spelers, budget, initiatieven... We zijn nu over de eerste berg geraakt, maar als er nog zo een aankomt en je verandert niets, zal je ook op die berg veel problemen hebben. We zullen in alle geledingen van de club beslissingen en verantwoordelijkheid moeten nemen.”