‘Britse’ coronavariant gevonden bij elf mensen in Nederland

De ‘Britse’ coronavirusvariant is tot nu toe bij elf personen in Nederland gevonden, meldt het Nederlandse gezondheidsinstituut RIVM. Het adviesorgaan Outbreak Management Team (OMT) gaat zich woensdag buigen over de stand van zaken van de epidemie en de nieuwe virusvariant, schrijft de Nederlandse minister van Voksgezondheid Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

De virusvariant is aangetroffen bij vijf personen in de regio Amsterdam, bij vijf personen in de regio Rotterdam en bij één persoon in de regio Nijmegen.

Het adviesorgaan Outbreak Management Team (OMT) zal woensdag bijeen komen om zich te buigen over de stand van zaken van de epidemie. Het team zal dan ook de elf vastgestelde gevallen van de ‘Britse’ variant van het coronavirus in Nederland bespreken.

Nog veel onbekend

Minister De Jonge schrijft dat “nog veel onbekend” is over deze variant en hoe besmettelijk die is. Daarom wordt nu onderzoek gedaan naar de verspreiding van het virus in Nederland. “In de loop van deze en volgende week” worden honderden monsters uit alle regio’s onderzocht. Tot die gegevens er zijn is het extra belangrijk dat men zich goed aan de huidige maatregelen houdt, benadrukt de minister, en “de contacten buiten huishoudens tot maximaal twee te beperken, ook tijdens de jaarwisseling”.

Basisschool

Reguliere laboratoriumsteekproeven brachten de virusvariant, die niet gevaarlijker, maar wel besmettelijker lijkt, vorige week al aan het licht bij drie personen in de regio Amsterdam en bij twee personen in de regio Rotterdam-Rijnmond. Zij waren allemaal niet in Engeland geweest. Uit verder onderzoek bleek dat de besmettingen van de personen uit Rotterdam-Rijnmond gelinkt konden worden aan een uitbraak op een basisschool. De nieuwe ‘Britse’ variant die in de regio Nijmegen is geconstateerd is gevonden bij iemand die wel recent in Engeland was.