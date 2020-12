Corona-uitbraak in Sint-Trudoziekenhuis ingedijkt: 11 besmettingen ontdekt bij preventieve screening

Sint-Truiden - In het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden zijn momenteel 22 coronapatiënten opgenomen, waarvan één patiënt op intensieve zorg. De stijging van het aantal coronapatiënten is volgens het Truiense ziekenhuis deels te verklaren doordat de voorbije dagen bij preventieve screenings elf patiënten besmet bleken te zijn. Daarnaast werden de voorbije drie dagen zes patiënten met een actieve coronabesmetting via de spoedafdeling opgenomen.

Voor de patiënten die intern besmet bleken te zijn, verricht het ziekenhuis een intern onderzoek naar de bron, maar daar blijkt geen absolute zekerheid rond gegeven te kunnen worden. Twee medewerkers bleken er asymptomatisch positief te testen, maar ook bezoek is een mogelijke bron van besmettingen.

Eén afdeling

“De veiligheidsmaatregelen die we hanteren, hebben ervoor gezorgd dat we dit heel snel hebben kunnen indijken tot de ene verpleegafdeling waar de besmettingen door preventieve screenings zijn getraceerd”, klinkt het bij Sint-Trudo. “De families zijn meteen op de hoogte gesteld. Bezoek op de afdeling waar de besmettingen vastgesteld zijn, is tijdelijk volledig stopgezet omwille van de veiligheid van de patiënten, hun familie en de medewerkers van het ziekenhuis.”