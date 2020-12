Beperkte hinder door acties bij De Lijn, dinsdag verzoeningsoverleg

Bij De Lijn blijft de hinder van de werkonderbrekingen op de dienstverlening ook maandagnamiddag beperkt. Dat meldt de openbaarvervoermaatschappij.

Meer dan negen op de tien chauffeurs zijn in West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant aan de slag. Ook in Limburg is “een kleine 90 procent” van de chauffeurs maandagnamiddag uitgereden. In Oost-Vlaanderen wordt driekwart van de ritten uitgevoerd. Op het stadsnet in Gent rijden de tramlijnen 1, 2 en 4 met frequenties tussen de 7,5 en 15 minuten. Op de nachtlijn 1 zal er elk halfuur en op nachtlijn 3 elk uur worden gereden. Tot slot rijden in Antwerpen zeven op de tien bussen en trams.

Hogere lonen

Al sinds vorige maandag voeren de vakbonden bij De Lijn actie om problemen bij de technische dienst aan te kaarten en hogere lonen te eisen voor het personeel van die dienst. Sindsdien ligt ook een deel van het bus- en tramverkeer stil.

Het overleg tussen de vakbonden en de directie leverde tot nu toe niets op. Afgelopen dinsdag voerden beide partijen voor het laatst gesprekken. Woensdag beslisten de bonden om hun acties voort te zetten en vroegen ze bemiddeling.

Stappen vooruit

Die bemiddelingsvergadering vindt morgen/dinsdag om 14 uur plaats, zo bevestigt zowel De Lijn als ACOD TBM. De vakbonden hebben volgens Stan Reusen van de socialistische bond “grote verwachtingen” en hopen op “stappen vooruit” nu er bemiddeling aan te pas komt.

Ondertussen blijven de sociale acties nog doorgaan tot 4 januari, het einde van de kerstvakantie, tenzij er morgen/dinsdag een oplossing uit de bus komt. “Daarna zouden we dan overgaan op alternatieve acties op de technische dienst, die minder gevolgen hebben op de dienstverlening”, zegt Reusen. Het gaat dan onder meer om langzaamaanacties.