Dit waren in 2020 de populairste voornamen voor baby’s

Olivia en Noah waren het afgelopen jaar de populairste voornamen die ouders hun baby’s gaven. Mila en Marie vervolledigen de top drie bij de meisjes, Arthur en Jules bij de jongens. Dat meldt Kind en Gezin in een persbericht.

Voornaam Olivia staat al voor het tweede jaar op rij helemaal bovenaan in de top met populairste meisjesnamen. Er werden in totaal 288 meisjes geboren die de naam meekregen. In 2019 waren dat 343 kindjes. Olivia is sinds 2013 aan een sterke opmars bezig in de top 20 van populaire namen. In 2015 kreeg ze een plekje in de top 10. In 2016, 2017 en 2018 stootte ze door naar de top drie. Vorig jaar en anno 2020 is het de populairste meisjesnaam.

Bij de jongens is er een verschuiving aan de top. In 2019 was Arthur nog de populairste jongensnaam, maar die moet zich nu tevredenstellen met de tweede plek. Noah werd het afgelopen jaar het meest op geboortekaartjes gedrukt - 351 keer om precies te zijn. De naam klimt van de derde plek naar de eerste. Het is ook meteen de eerste keer dat de voornaam het populairst is.

Foto: Kind & Gezin

De top drie van jongensnamen ziet er vanuit een fonetisch standpunt lichtjes anders uit. De schrijfwijze ‘Jules’ wint met 285 geboortes. Verder zullen 86 kindjes hun naam later als ‘Juul’ schrijven, 21 als ‘Jul’. Bij Lucas, op plaats vijf, is er ook een onderscheid. De naam wordt 366 keer met de letter ‘c’ in het midden geschreven en 89 keer met de letter ‘k’. Deze top, opgemaakt op maandag 28 december 2020, is nog niet definitief. Bij de cijfers zijn nog niet alle baby’s geteld die in het buitenland geboren werden met domicilie in het Vlaams Gewest. Het is ook mogelijk dat kindjes die op de valreep van het jaar worden geboren de top nog beïnvloeden.

Beroemde namen

Opvallend aan het lijstje: er zagen drie naamgenoten van Elon (Musk, nvdr.) het levenslicht. Dit jaar kregen 9 jongens de naam Archie en 10 de naam Harry. Charles werd gekozen voor 68 kleintjes, een stijging van 18 tegenover vorig jaar, al heeft dat wellicht meer met voetbal dan met het Britse koningshuis te maken. Verder verwelkomden 12 jongens met de naam Connor, 131 Billies en 54 Dua’s. Dit jaar gaf niemand zijn zoon de naam Donald. Joe daarentegen is met 7 namen beter ingeburgerd. Het aantal pasgeboren jongens met de naam Mark blijft gelijk: dit jaar kozen net als vorig jaar 15 ouders voor de naam.

Verschillen per provincie

De populairste namen gelden niet voor elke provincie. Zo zien de regionale lijstjes eruit:

Antwerpen

Jongens: Noah (97), Finn (93), Leon (92), Adam (84), Louis (75)

Meisjes: Noor (89), Olivia (86), Liv (69), Lina (67), Marie (67)

Oost-Vlaanderen

Jongens: Noah (81), Arthur (65), Leon (65), Otis (65), Finn (60)

Meisjes: Elena (63), Marie (61), Mila (61), Ella (56), Anna (54)

Limburg

Jongens: Lucas (46), Finn (37), Lewis (36), Liam (33), Noah (33)

Meisjes: Ella (40), Marie (38), Julie (35), Emma (33), Mila (32)

West-Vlaanderen

Jongens: Jules (68), Louis (68), Arthur (67), Noah (53), Leon (51)

Meisjes: Olivia (65), Amélie (55), Anna (52), Mila (50), Marie (49)

Vlaams-Brabant en Brussel Hoofdstedelijk Gewest