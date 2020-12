Evolutie van aantal ziekenhuisopnames geeft hoop voor versoepelingen, “maar er kan veel gebeuren, zeker de komende twee weken”

Volgens Steven Van Gucht zouden we tegen half februari onder de 75 ziekenhuisopnames per dag kunnen zitten. Een hoopgevende boodschap aangezien dat een van de voorwaarden is van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om te mogen versoepelen. “Maar er kan nog veel gebeuren, zeker de komende twee weken”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs.

Als de coronacijfers blijven dalen en we nog maar 75 ziekenhuisopnames per dag hebben, 800 besmettingen per dag tellen en de positiviteitsratio onder de 3 procent zakt, dan zouden we in principe kunnen ...